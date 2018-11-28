"Спасти Ленинград": вышел первый трейлер фильма про эвакуацию перед блокадой

В конце января 2019 года на экраны выйдет драма "Спасти Ленинград", сегодня на ютуб-канале Universal Pictures Russia вышел первый трейлер фильма. По сюжету влюбленная молодая пара эвакуируется перед блокадой Ленинграда на барже, ночью начинается шторм. Затем на место катастрофы прибывают фашистские самолеты. Фильм основан на реальных событиях, подобное произошло с Баржей № 725 в сентябрей 1941 года.

"Да, действительно, у нас была эвакуация накануне блокады, потом и во время блокады тоже вывозили ленинградцев через Ладогу, там, действительно, бывали случаи, когда эвакуируемых обстреливали немцы, баржи тонули, - комментирует синопсис фильма историк и публицист Игорь Пыхалов. - Это правда жизни, конечно, остается вопрос, как там это подано, но в целом - эта тема вполне может быть экранизирована. Сюжет на первый взгляд не противоречит исторической правде".

Судя по трейлеру, фильм очень напоминает "Титаник" - также уже состарившаяся главная героиня рассказывает историю своей любви, закадровый женский голос: "Мы были молоды и покидали окруженный Ленинград. Нас были десятки, даже сотни тысяч, путь к спасению был только один - через Ладогу на ту сторону. Об этом знали не только мы". Далее - обилие красивых сцен, плавающий рояль в темной синей глубине Ладоги, музыканты играют на скрипках по пояс в воде - оркестр, играющий пока корабль тонет, довольно известная "цитата".

Также можно разглядеть шикарный автомобиль, который быстро накрывает волна (мы помним, что делали Джек и Роза в такой же машине), есть и поцелуй, и, судя по всему, похожий любовный треугольник. В любом случае, становится понятно, что это будет в некотором роде фильм-катастрофа: люди оказались жертвами стихии и фашистов.

"Я выскажу свое мнение: нам правильнее было бы представлять себя не жертвами, а победителями. Конечно, жертвы были большие, но главное это то, что мы дали отпор всем силам объединенной Европы, которые сражались на стороне Гитлера и смогли победить, такой акцент был бы более правильным", - говорит историк Игорь Пыхалов, обсуждая тенденцию появления все новых фильмов о войне.

Автор сценария и режиссер ленты об эвакуации из Ленинграда Алексей Козлов - обладатель "Тэфи" в номинации "Телевизионный художественный сериал", предыдущая работа режиссера - многосерийная драма про "лихие и суровые" 90-ые "Чума" (премьера состоялась на НТВ в 2015 году).

Напомним, про блокадный Ленинград в этом году уже сняли "черную комедию" под названием "Праздник", этим фактом были возмущены не только жители Санкт-Петербурга, но и люди со всей страны, многие сочли, что снимать комедию, как семья пытается скрыть от гостей курицу, про блокаду и голод - это деградация и унижение.