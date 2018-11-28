Кабмин упразднил правкомиссию по мониторингу изменений на продовольственных рынках

Кабмин упразднил правкомиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Вопросы, которые находились в сфере деятельности комиссии, переданы в ведение Минсельхоза РФ, в связи с чем внесены соответствующие изменения в нормативные акты кабмина.

Также, согласно документу, признаны утратившими силу ряд решений правительства РФ.