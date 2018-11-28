28 Ноября 2018
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Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" рассудит Сергей Карасев

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" доверено судить Сергею Карасеву. Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин, инспектором матча - Сергей Зуев.

Что касается еще одной встречи, которую можно назвать центральной в туре - "Ростов" - ЦСКА, то на этой игре отработает бригада Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Вячеслав Семенов и Егор Болховитин. Резервный судья - Василий Казарцев, инспектор - Михаил Ходырев.

Обе игры пройдут в воскресенье, 2 декабря.

Напомним, Сергей Карасев и его помощники ранее привлекались к работе на матчах еврокубков. Также арбитр и его ассистенты судили поединки чемпионата мира, который прошел этим летом в России.

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Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" рассудит Сергей Карасев

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Теги: Спартак, Локомотив, арбитры



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