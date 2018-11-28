28 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

Злоупотребили полномочиями. На чиновников администрации Чебаркуля завели уголовное дело

Чиновники администрации Чебаркуля нарушили закон и стали фигурантами уголовного дела - они допустили, что в ведении предпринимателей долгое время находились муниципальные водопроводные сети.

Два года назад сети были переданы в МУП "Теплоком", а эта организация с попустительства чиновников администрации города отдала их в аренду предприятиям "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и "Чебаркульское предприятие канализации". Обе организации имеют форму ООО.

Летом прошлого года Арбитражный суд Юного Урала признал данные договоры недействительными, но тут опять вмешались чиновники мэрии: они решили, что для бесперебойного водоснабжения эти объекты вновь нужно передать в ведение коммерческих организаций. После этого в дело вмешалась прокуратура и вынесла протест на такие действия - глава Чебаркуля был предупрежден, что объекты водоснабжения и водоотведения нужно вернуть.

Проверка следственных органов показала, что длительное время данные объекты были в фактическом пользовании частных фирм, в результате чего были нарушены права и законные интересы общества и государства - эти сети долгое время просто никто не ремонтировал.

Возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

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Злоупотребили полномочиями. На чиновников администрации Чебаркуля завели уголовное дело

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Теги: уголовное дело, администрация, чиновники, прокуратура, проверка



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