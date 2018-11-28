Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, который построит "Эрмитаж-Урал"

Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, который построит "Эрмитаж-Урал". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, в скором времени будут опубликованы протоколы.

Ранее депутат гордумы и генеральный директор АО "ЛСР. Недвижимость – Урал" Владимир Крицкий заявил, что этот объект убыточный.

Напомним, что власти не могли найти подрядчика уже несколько раз. Предполагалось, что к апрелю 2020 года все работы будут выполнены, но уже несколько конкурсов подряд не заявился ни один подрядчик.

Сейчас на едином сайте госзакупок появилась заявка от одной компании - АО "Корпорация "Атомстройкомплекс". Сумма контакта - 217 млн руб.

По плану, культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" будет состоять из двух корпусов - на Вайнера, 16 и Вайнера, 11. В начале года ради нового объекта на Вайнера,11 уже снесли старое кирпичное здание, там планируется разместить музей, а на Вайнера, 16 — фондохранилище. Ранее в мэрии заявляли, что на реконструкцию основного здания центра на Вайнера, 11 не хватает 60 млн руб. Однако начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская уверяла, что, несмотря на трудности, "Эрмитаж-Урал" будет открыт в срок – 20 мая 2020 г.