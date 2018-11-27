"Убыточный проект". В гордуме Екатеринбурга обсудили судьбу "Эрмитаж-Урала"

В мэрии Екатеринбурга озвучили причину, почему власти до сих пор не нашли исполнителя, который построит здание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата гордумы, генерального директора АО "ЛСР. Недвижимость – Урал" Владимира Крицкого, этот объект убыточный. Он также отметил, что администрация занижает строительные сметы на проекты, поэтому подрядчики не готовы сотрудничать с властью.

"Мне известны мнения многих застройщиков города, которые не готовы работать на бюджетных объектах. Потому что дело в завышенной и заниженной сметной стоимости. Мы или хотим построить объект, или хотим замазывать глаза. Почему нет подрядчика, потому что объект убыточный. Надо разбираться и решать эти проблемы", - заявил он.

По его словам, если власти устанавливают заниженную стоимость, то строители могут стать банкротами.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга не может найти подрядчика уже в третий раз. Предполагалось, что к апрелю 2020 года все работы будут выполнены, но уже несколько конкурсов подряд не заявился ни один подрядчик.

Напомним, что культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" будет состоять из двух корпусов - на Вайнера, 16 и Вайнера, 11. В начале года ради нового объекта на Вайнера,11 уже снесли старое кирпичное здание, там планируется разместить музей, а на Вайнера, 16 — фондохранилище. Ранее в мэрии заявляли, что на реконструкцию основного здания центра на Вайнера, 11 не хватает 60 млн рублей. Однако начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская уверяла, что несмотря на трудности, "Эрмитаж-Урал" будет открыт в срок – 20 мая 2020 года.