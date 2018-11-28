"Мерзость и грязь": Михалков рассказал Дудю про "Ельцин-центр", дружбу с Путиным и свою ориентацию

Режиссер Никита Михалков (73) стал гостем очередного выпуска YouTube-шоу "вДудь" журналиста и блогера Юрия Дудя (32).

В почти двухчасовом интервью Михалков ответил на весьма острые вопросы, прокомментировал, например, слухи о своей сексуальной ориентации, рассказал о дружбе с президентом России и в очередной раз раскритиковал "Ельцин-центр".

Так, режиссер признался, что он гетеросексуален и влечения к мужчинам никогда не испытывал. К однополой любви Михалков относится негативно, а гомосексуализм назвал противоестественным явлением. В тоже время Михалков отметил, что любые сплетни можно использовать в свою пользу в зависимости от ситуации. "Выгода во всем. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам (за это - прим. ред.)", - говорит Михалков.

Говоря о знакомстве с Владимиром Путиным (66), Михалков упомянул, что впервые встретился с будущим российским президентом задолго до 2000-го года. Режиссер считает, что у Путина много друзей детства, потому что глава государства умеет дружить, он "верный друг". Тем не менее, режиссер не часто видится с российским лидером, а только по особым поводам. Актер рассказал, что старается не злоупотреблять вниманием президента и никогда ничего у него не просил для себя": "Я имею возможность общаться и рад этой возможности, но я не стараюсь ею злоупотреблять, я никогда и ничего не попросил у него для себя".

По поводу "Ельцин-центра", что находится в Екатеринбурге (филиал есть теперь и в Москве), Михалков позицию не изменил – он считает экспозицию музея "лживой и поверхностной". "Там ложь во всем — в мультипликационном фильме, который показывают, в абсолютно подтасованном, где вся история страны — это мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь. Где нет людей, которые делали страну, а страна была сделана. Нам ни одного слова не сказали про то, как продавали корабли за 270 тысяч долларов. Этого я не знал, этого никто не знал".