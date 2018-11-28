28 Ноября 2018
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Три уральских мэра попали в ТОП-10 рейтинга глав городов

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг", в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав российских городов за октябрь-ноябрь.

Как сообщили Накануне.RU организаторы исследования, в десятке списка находятся три уральских мэра.

Так третье место занял глава Тюмени Руслан Кухарук, за ним следует глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, а на шестой позиции - глава Салехарда Иван Кононенко.

Как говорится в исследовании, в текущем исследовании Руслан Кухарук занял почетную третью строчку в группе лидеров. Депутаты единодушно избрали его главой городской администрации. Происшедшее было вполне ожидаемым, но, тем не менее, особенно с учётом результатов голосования, объективно укрепило имидж Кухарука. Он является прямым ставленником нынешнего главы Тюменской области. Данное обстоятельство в определенной степени мешает его восприятию как самостоятельного политика. Хотя часть экспертов полагают наличие такого влиятельного покровителя сильной стороной мэра.

Как сообщил политолог, директор тюменского Института региональной стратегии Александр Безделов, стиль мэра понятен. "Он начал консультации с общественными движениями бизнес-структур и предпринимателями по одному из ключевых проектов реконструкции центральной улицы Тюмени. Можно сказать, что мэр открыто взаимодействует с городским сообществом. Видно, что он не просто технологический менеджер, но настоящий мэр города, который открыт горожанам", - отметил политолог.

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Три уральских мэра попали в ТОП-10 рейтинга глав городов

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Теги: рейтинг мэров, Урал,



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