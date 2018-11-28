Ким Чен Ын допустит проверяющих на ядерный полигон

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в послании американскому президенту Дональду Трампу выразил готовность допустить проверяющих на ядерные объекты в Йонбёне.

По словам дипломатического источника агентства Рёнхап, о своей готовности пустить проверяющих в страну, Ким Чен Ын заявил в сообщении для главы Белого дома, которое лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал на встрече с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября.

"Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне заявил, что если США предпримут соответствующие шаги, он готов не только закрыть комплекс в Йонбёне, но и разрешить проверки", — отметил информатор, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Соединенных Штатах Америки заявили, что Северная Корея могла скрыть до 20 ракетных баз, построенных после обещания закрыть свой крупнейший ядерный полигон. Их обнаружили аналитики Центра стратегических и международных исследований США после изучения последних данных спутниковой съемки.

Всего было подтверждено существование 13 баз. Эксперты сослались не только на спутниковые снимки, но и на данные американских дипломатов, разведчиков и людей, сбежавших из КНДР. Утверждается, что остальные семь полигонов засекречены и подтверждений их наличия добыть пока не удалось. Найденные базы представляют собой небольшие площадки с несколькими вспомогательными постройками, некоторые находятся в горных долинах.