13 Ноября 2018
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Армия и ВПК За рубежом

США нашли 20 тайных ракетных баз КНДР

В Соединенных Штатах Америки заявили, что Северная Корея могла скрыть до 20 ракетных баз, построенных после обещания закрыть свой крупнейший ядерный полигон. Их обнаружили аналитики Центра стратегических и международных исследований США после изучения последних данных спутниковой съемки.

Всего было подтверждено существование 13 баз. Эксперты сослались не только на спутниковые снимки, но и на данные американских дипломатов, разведчиков и людей, сбежавших из КНДР. Утверждается, что остальные семь полигонов засекречены и подтверждений их наличия добыть пока не удалось. Найденные базы представляют собой небольшие площадки с несколькими вспомогательными постройками, некоторые находятся в горных долинах.

Ким Чен Ын руководжит стройкой в г. Вонсан(2018)|Фото: http://kcna.kp

По данным специалистов, базы отличает мобильность: ракетные установки можно оперативно перевозить в другие места, чтобы иностранные разведки не нашли их и не ликвидировали. Установлено, что установки подходят для использования всех классов баллистических ракет, а одна из баз, предназначенная для ракет малой дальности, находится в 130 км от Сеула. Аналитики полагают, что ее можно использовать и для ракет средней дальности, сообщает Infox.ru.

В свою очередь, в Южной Корее заявили, что уже давно знают о существовании тайных баз и внимательно следят за ними.

Напомним, в октябре этого года лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майком Помпео подтвердил, что ядерный полигон Пунгири ликвидирован, и пригласил в страну инспекторов, чтобы те удостоверились в этом.

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США нашли 20 тайных ракетных баз КНДР

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Теги: США, ракетные базы, КНДР



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