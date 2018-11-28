В Подмосковье тренер ударил ребенка по голове ногой

В Подмосковье тренер спортивной секции ударил ребенка ногой.

Как сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СК по Московской области, инцидент произошел Наро-Фоминском районе. По предварительным данным, таким образом мальчик был наказан за ошибку.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что этот случай произошел в марте 2018 года. Тогда уголовное дело заведено не было. В настоящее время данный тренер работает в частной секции, сообщает ТАСС.