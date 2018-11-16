16 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске завершено уголовное дело в отношении мужчины, который избил ребенка

В Челябинске завершено уголовное дело в отношении 46-летнего отца школьника - у его ребенка случился конфликт с 11-летним мальчиком. Отец в ярости пришел в школу и избил обидчика своего сына.

Напомним, инцидент произошел 20 сентября этого года в одной из школ на ЧМЗ. Избиение видели сотрудники школы, однако никто даже не попытался заступиться за ребенка.

Обвиняемый нанес удары в область живота школьнику и высказывал угрозы убийством, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Дело направлено для рассмотрения в суд.

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В Челябинске завершено уголовное дело в отношении мужчины, который избил ребенка

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Теги: школа, избиение, травма, дети, ссора, мужчина, отец, СК, уголовное дело



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