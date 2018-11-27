27 Ноября 2018
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"Все ждут обвала". Экономисты не исключают дальнейшего снижения цены за баррель нефти

Эксперты не исключают дальнейшего снижения цен на нефть. По их мнению, после небольшой коррекции баррель нефти может достигнуть отметки в 55 долларов, более того, есть вероятность и более негативного сценария. Своим видением ситуации экономисты поделились в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 86 долларов за баррель нефть упала до 59 долларов на днях. Падение в течение 8 недель подряд было рекордное, после этого, конечно, последует попытка откупить рынок, спекулянты будут пытаться закрыть этот ГЭП. Но коррекция будет сейчас на отскок, а дальше, думаю, можем уходить ниже 60 долларов, до 55", - сказал экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский.

В свою очередь руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает вероятным и обвал цены на нефть до 30 долларов за баррель. "Сейчас момент, когда могут соединиться две тенденции - падение цен на нефть и падение фондового рынка. Поэтому момент сейчас очень опасный, и ключевое слово для текущего "если". Потому что в отличие от 2008 года сейчас регуляторы предельно сосредоточены и ожидают определенного негативного развития событий. Все ждут обвала, все понимают, что он может быть, может быть и 30 долларов за баррель", - подчеркнул он.

Как сообщало Накануне.RU, за прошлую неделю нефтяные котировки обвалились на рекордные 11% и лишь в понедельник стоимость барреля Brent поднялась выше $60. Ранее эксперт объяснил падение цен на нефть эффектом от введения квоты на дополнительную добычу странами ОПЕК+.

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"Все ждут обвала". Экономисты не исключают дальнейшего снижения цены за баррель нефти

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Теги: нефть, цена, падение, экономисты



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