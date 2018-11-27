Эксперт объяснил падение цен на нефть эффектом от введения квоты на дополнительную добычу странами ОПЕК+

На падение цен на нефть на мировом рынке могла повлиять дополнительная квота на добычу, введенная полгода назад странами ОПЕК+. Такое мнение выразил член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главной причиной падения цен на нефть является отложенные действия дополнительной квоты, которую в мае ввели страны ОПЕК+", - сказал он.

Речь идет о квоте на дополнительную добычу на 1 млн баррелей в сутки. Для того чтобы увеличить добычу и полностью выбрать эту квоту, нужно было полгода. К примеру, в России дополнительная добыча нефти составила 200 тыс. баррелей в сутки, на этот объем сейчас увеличила добычу "Роснефть", рассказал эксперт. При этом за это время упала добыча сразу у нескольких крупных российских компаний.

"Ситуация в таком ключе начинает влиять на рынок только сейчас, когда все выбрали свою квоту, и устойчивый дополнительный поток нефти на мировой рынок сформировался. При этом формирование дополнительного объема предложения совпало с годовым минимумом потребления нефти. В результате эти два процесса наложились друг на друга, и мы получили падение цен", - считает Танкаев.

По его прогнозу, по мере дальнейшего развития такой ситуации в декабре страны ОПЕК+ могут снизить квоту на те же 1 млн баррелей в сутки. "Если падение цен не остановится, для него есть небольшой люфт, то, скорее всего, страны ОПЕК+ уберут эту дополнительную квоту, тогда мы увидим резкий скачок цен", - предположил эксперт.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, цена на нефть обрушилась ниже 60 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп ставит своей целью снижение котировок, так как это выгодно американским производителям и домохозяйствам. Отметим, ранее он похвалил себя за снижение цен на нефть.