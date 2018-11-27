Эксперт объяснил падение цен на нефть эффектом от введения квоты на дополнительную добычу странами ОПЕК+

27 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО В России За рубежом

Эксперт объяснил падение цен на нефть эффектом от введения квоты на дополнительную добычу странами ОПЕК+

На падение цен на нефть на мировом рынке могла повлиять дополнительная квота на добычу, введенная полгода назад странами ОПЕК+. Такое мнение выразил член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главной причиной падения цен на нефть является отложенные действия дополнительной квоты, которую в мае ввели страны ОПЕК+", - сказал он.

Речь идет о квоте на дополнительную добычу на 1 млн баррелей в сутки. Для того чтобы увеличить добычу и полностью выбрать эту квоту, нужно было полгода. К примеру, в России дополнительная добыча нефти составила 200 тыс. баррелей в сутки, на этот объем сейчас увеличила добычу "Роснефть", рассказал эксперт. При этом за это время упала добыча сразу у нескольких крупных российских компаний.

"Ситуация в таком ключе начинает влиять на рынок только сейчас, когда все выбрали свою квоту, и устойчивый дополнительный поток нефти на мировой рынок сформировался. При этом формирование дополнительного объема предложения совпало с годовым минимумом потребления нефти. В результате эти два процесса наложились друг на друга, и мы получили падение цен", - считает Танкаев.

По его прогнозу, по мере дальнейшего развития такой ситуации в декабре страны ОПЕК+ могут снизить квоту на те же 1 млн баррелей в сутки. "Если падение цен не остановится, для него есть небольшой люфт, то, скорее всего, страны ОПЕК+ уберут эту дополнительную квоту, тогда мы увидим резкий скачок цен", - предположил эксперт.

Напомним, как сообщало Накануне.RUцена на нефть обрушилась ниже 60 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп ставит своей целью снижение котировок, так как это выгодно американским производителям и домохозяйствам. Отметим, ранее он похвалил себя за снижение цен на нефть.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперт объяснил падение цен на нефть эффектом от введения квоты на дополнительную добычу странами ОПЕК+

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОПЕК, нефть, добыча, падение цен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.11.2018 19:07 Мск "Все ждут обвала". Экономисты не исключают дальнейшего снижения цены за баррель нефти

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1698

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети