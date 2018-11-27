Эксперты призвали не ждать сильного укрепления курса рубля

Сильного укрепления рубля по отношению к доллару ожидать до конца года не стоит. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сильно крепче рубль к доллару я не вижу совсем. Чтобы мы увидели крепкий рубль по отношению к американскому доллару, недостаточно даже цены на нефть в 85 долларов за бочку, которую мы видели в октябре. Кроме того, Центробанк и Минфин не дают рублю укрепляться, в том числе изымая по бюджетному правилу нефтегазовые доходы", - прокомментировал он.

По его словам, "потолок" укрепления рубля составляет 63,5-64 рубля за доллар. "А потенциал разворота и падения ничем не ограничен. Мы видели, что в конце сентября мы уходили в моменте на уровень в 71 рубль за доллар на фоне санкций и дела Скрипалей. Вполне можем этот сценарий повторить и уйти на 72 рубля за доллар", - предположил Жуковский. Эксперт также добавил, что ожидать крепкого курса национальной валюты в экономике, которая не растет, не следует.

Также Жуковский привел в пример данные, согласно которым за 11 лет курс рубля втрое обесценился при одинаковой цене нефти за баррель. "Сегодня нефть стоит около 60 долларов за баррель, ровно столько же нефть стоила в 2007 году по весне. Но почему-то тогда курс рубля к доллару был 25, а сегодня - 65. Мы видим ситуацию, что настолько накоплены колоссальная неэффективность, коррупция, нецелевые расходы кумовство … что для того, чтобы арифметика свелась в бюджете, в Пенсионном фонде и не рассыпался платежный баланс, нужно в три раза обесценить рубль к доллару, чтобы эта система просто выживала", - подчеркнул экономист.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля.