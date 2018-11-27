"Идет перенастройка системы". Глава Курганской области прокомментировал закрытость от прессы некоторых мероприятий правительства

27 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Курганская область

"Идет перенастройка системы". Глава Курганской области прокомментировал закрытость от прессы некоторых мероприятий правительства

В ходе общения с журналистами глава Зауралья Вадим Шумков прокомментировал неудобную ситуацию, которая возникла в понедельник на заседании областного правительства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пресс-служба губернатора вовремя не оповестила представителей прессы о планируемом заседании правительства региона. Позже выяснилось, что сотрудники и руководство пресс-службы тоже получили данные о планируемом мероприятии в последний момент.

"Коллеги, это наша вина. Я прошу у вас прощения. Я видел, что СМИ были в зале. Когда мы заканчивали повестку, я сказал, что там есть несколько вопросов, о которых нужно было говорить отдельно. Мы исправимся", - обратился к СМИ Шумков.

Он отметил, что представители прессы должны понимать, что есть такие мероприятия, где их функционал нужно сперва проговорить и проработать, а потом уже выносить.

"По-русски говоря, прежде чем взлететь на забор и прокукарекать, нужно понимать что именно ты говоришь. Ранее в Курганской области было много разговоров и обещаний, которые потом куда-то уходили - я бы к этому не хотел возвращаться в своей работе", - добавил глава Зауралья.

Вадим Шумков отметил также, что власти максимально открыты.

"Но на всех уровнях, куда мы вас приглашаем, мы будем давать вам информацию только тогда, когда будем максимально к этому готовы. Сейчас идет перенастройка системы", - сказал Шумков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Идет перенастройка системы". Глава Курганской области прокомментировал закрытость от прессы некоторых мероприятий правительства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, СМИ, пресса, правительство, заседание, Курганская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1638

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети