"Идет перенастройка системы". Глава Курганской области прокомментировал закрытость от прессы некоторых мероприятий правительства

В ходе общения с журналистами глава Зауралья Вадим Шумков прокомментировал неудобную ситуацию, которая возникла в понедельник на заседании областного правительства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пресс-служба губернатора вовремя не оповестила представителей прессы о планируемом заседании правительства региона. Позже выяснилось, что сотрудники и руководство пресс-службы тоже получили данные о планируемом мероприятии в последний момент.

"Коллеги, это наша вина. Я прошу у вас прощения. Я видел, что СМИ были в зале. Когда мы заканчивали повестку, я сказал, что там есть несколько вопросов, о которых нужно было говорить отдельно. Мы исправимся", - обратился к СМИ Шумков.

Он отметил, что представители прессы должны понимать, что есть такие мероприятия, где их функционал нужно сперва проговорить и проработать, а потом уже выносить.

"По-русски говоря, прежде чем взлететь на забор и прокукарекать, нужно понимать что именно ты говоришь. Ранее в Курганской области было много разговоров и обещаний, которые потом куда-то уходили - я бы к этому не хотел возвращаться в своей работе", - добавил глава Зауралья.

Вадим Шумков отметил также, что власти максимально открыты.

"Но на всех уровнях, куда мы вас приглашаем, мы будем давать вам информацию только тогда, когда будем максимально к этому готовы. Сейчас идет перенастройка системы", - сказал Шумков.