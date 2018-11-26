"Это лишний накал страстей". При Шумкове заседания правительства стали закрывать от СМИ

Пресс-служба губернатора Курганской области не оповестила представителей прессы о планируемом заседании правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-релиз на электронную почту был отправлен утром в понедельник в 8.40 за 20 минут до начала заседания, которое началось в 9.00 - те журналисты, которые по привычке пришли в здание правительства, сумели поприсутствовать лишь на части заседания. После врио губернатора региона Вадим Шумков попросил прессу покинуть зал.

Ранее планы работы правительства Зауралья отсылались в СМИ в пятницу перед началом новой рабочей недели, однако уже не первый раз этого не происходит.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве региона, который присутствовал на закрытом заседании, Шумков сделал так, чтобы лишний раз не накалять обстановку.

"Там была жесткая критика. Кого именно - говорить не буду. Глава региона попросил прессу удалиться потому, что через пару часов в газетах и в интернете быстро бы выложили, что критике подвергся тот или иной чиновник. Это лишний накал страстей - ситуация в кадровой политике области и так непростая, а тут еще постоянный разнос от Шумкова. Иногда сейчас нашей прессе придется работать по принципу: "Меньше знаешь - крепче спишь", хотя такое вряд ли произойдет", - отметил источник.