Приморский депутат Госдумы предложил повысить пенсии жителям Дальнего Востока

Депутат Госдумы Андрей Андрейченко внес поправки в закон "О страховых пенсиях", которые предусматривают повышение пенсий граждан, проживающих в районах Дальневосточного федерального округа, не приравненных к территориям Крайнего Севера.

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В проекте, который внесен в Госдуму, идет речь об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии за счет применения районного коэффициента, передает корреспондент Накануне.RU. Мера стоит 16,3 млрд руб. Сейчас повышающий коэффициент 1,2-1,3 применяется не во всех районах Дальневосточного федерального округа, депутат считает это несправедливым. Уровень жизни пенсионеров, проживающих на Дальнем Востоке, существенно отличается от уровня жизни пенсионеров в других регионах, где более благоприятные климатические условия, отмечает он.

"Это связано с тем, что на Дальнем Востоке с учетом тяжелых климатических условий и удаленности территории, тарифы на тепло- и электроэнергию, расходы на транспорт, коммунальные и бытовые услуги, цены на продукты питания более высокие, чем в других регионах, а доходы населения зачастую не позволяют полностью покрыть все эти расходы", - пишет он в пояснительной записке к проекту закона.

Вместе с тем, Дальний Восток отличается высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума (15,3% при среднем показателе по России в 13,3%), высокими ценами на нефтепродукты.

Депутат считает, что установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии остро необходим для повышения уровня жизни населения в регионе.