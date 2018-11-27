27 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Люкс и погромы: Мария Захарова прогулялась по протестным Елисейским полям

Официальный представитель МИД России и большая поклонница дорогих и экстравагантных нарядов Мария Захарова (42) оценила ситуацию с акциями протеста и погромами в Париже с точки зрения люксового покупателя.
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В Instagram она опубликовала фото разбитой витрины дорогого бутика и написала: "В эти дни Елисейские Поля - находка для фотографов. И не из-за новогоднего убранства. А из-за фантастического сочетания роскоши оформления витрин и следов недавних погромов. С первого взгляд никогда не поймёшь, что эти расходящиеся лучи не изысканный дизайн оконных проёмов, а банальные трещины на стекле, появившиеся в результате уличных столкновений".

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В комментариях подписчики оценили "дизайнерскую работу" протестующих: "Красиво ,однако..... оч люблю эту улицу Парижа... оч жаль, что такие "убранства" нынче там...но...демократия", "А хорошо, однако, треснуло) Углы одинаковые) Стекло, видать, хорошее, очень однородное".

Напомним, в минувшие выходные протест "желтых жилетов" вылился в столкновения с полицией – в отношении митингующих были применены слезоточивый газ и водометы. Те, в свою очередь, начали жечь покрышки и возводить баррикады. Недовольство водителей и сочувствующих им вызвал рост цен на бензин и дизельное топливо.

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Люкс и погромы: Мария Захарова прогулялась по протестным Елисейским полям

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