27 Ноября 2018
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Политика Курганская область

Зауральские коммунисты и "соколы Жириновского" не одобрили законопроект бюджета на следующий год

Депутаты Курганской областной думы на очередном заседании проголосовали за принятие проекта бюджета на следующий год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря о цифрах и основных пунктах бюджета области на 2019 год, Елена Лукашук отметила, что доходы составят 39 млрд 107 млн рублей, а расходы - 41 млрд 409 млн рублей.

Она добавила, что в 2019 году безвозмездные вливания в казну будут в размере 19 млрд рублей.

За принятие законопроекта проголосовали 26 народных избранников, против выступили лишь представители фракций КПРФ и ЛДПР.

Как отметил коммунист Василий Кислицын, депутаты сегодня приняли неправильный бюджет. Он добавил, что все финансовые потоки сосредоточены лишь в столице, в то время как регионы страдают от нехватки финансов.

"Целевые программы принимают, а потом денег не выделяют. Пока не заработает собственное производство, эти федеральные программы работать не будут. Я считаю, за такой бюджет голосовать нельзя", - сказал коммунист.

Слово взял и "сокол Жириновского" Юрий Ярушин. Он отметил, что регионы сейчас лишь выплачивают ранее взятые кредиты.

"Нам надо решать вопросы со старыми долгами. Доходы бюджета у нас увеличиваются, но мы их тратим на выплату долгов. Кому-то помогаем, а себе не можем помочь", - считает либерал-демократ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Елена Лукашук на парламентских комитетах отмечала, что на 2020 и 2021 годы в регионе будет бездефицитный бюджет.

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Зауральские коммунисты и "соколы Жириновского" не одобрили законопроект бюджета на следующий год

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Теги: бюджет, Зауралье, Юрий Ярушин, депутаты, Курганская областная дума



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