14 Ноября 2018
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Экономика Курганская область

Зауральским депутатам пообещали, что через пару лет в регионе будет бездефицитный бюджет

Начальник финансового управления Курганской области Елена Лукашук, выступая на совместном заседании парламентских комитетов, сделала интересное заявление, передает корреспондент Накануне.RU.

Лукашук отметила, что на 2020 и 2021 годы в регионе будет бездефицитный бюджет.

Пока же дефицит зауральской казны составляет более 2 млрд рублей.

Говоря о цифрах и основных пунктах бюджета области на 2019 год, Елена Лукашук отметила, что доходы составят 39 млрд 107 млн рублей, а расходы - 41 млрд 409 млн рублей.

Она добавила, что в 2019 году безвозмездные вливания в казну будут в размере 19 млрд рублей. Проект закона рассматривался депутатами в первом чтении - не единогласно, но он был принят.

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Зауральским депутатам пообещали, что через пару лет в регионе будет бездефицитный бюджет

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Теги: бюджет, Елена Лукашук, комитеты, Курганская областная дума, Виктор Семенов



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