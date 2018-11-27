27 Ноября 2018
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Общество Сибирский ФО В России

В сибирском городе мужчина гулял по улице с медведем

В кемеровском городе Прокопьевск некий мужчина выгуливал на улице медвежонка. В ситуации пришлось разбираться полицейским.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, столь необычную пару заметил один из жителей, который снял все на видео и выложил в сеть. После этого сотрудники ОМВД России по Прокопьевску организовали проверку.

Вскоре сыщики установили, что 7-месячного медвежонка на поводке выгуливал сотрудник цирка, прибывшего в город из Волгоградской области. Оказалось, что труппа выступает в одном из местных дворцов спорта, возле которого и была сделана запись.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, сами артисты заверили, что никакой опасности для окружающих зверь не представляет. В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало Накануне.RU, осенью этого года на Ямале сотрудник Росгвардии убил пробравшегося в поселок голодного медведя.

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В сибирском городе мужчина гулял по улице с медведем

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Теги: медведь, прогулка, Сибирь



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