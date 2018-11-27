27 Ноября 2018
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Аппарат InSight сел на Марсе и передал на Землю первые фото красной планеты

Американский космический аппарат InSight благополучно сел на поверхности Марса. Он уже передал на Землю первые фотографии красной планеты.

Как сообщили в NASA, аппарат приземлился в районе нагорья Элизий и почти сразу начал работать. Сама посадка продлилась всего шесть минут и этот этап стал самым сложным, так как из-за неправильной посадки вся миссия была бы загублена в один момент.

Известно, что во время прохождения атмосферы аппарат нагрелся до тысячи градусов по Цельсию, а перед приближением к поверхности сбросил защитный корпус. После этого силовые движки и парашют снизили его скорость. Присланный InSight снимок Марса опубликован в официальном Твиттере NASA.

Как напоминает Infox.ru, аппарат отправили к Марсу в начале мая с базы ВВС США в Калифорнии: он стал первым зондом, который будет углубленно исследовать кору, мантию и ядро красной планеты. С помощью сейсмографических инструментов машина будет замерять тектоническую активность, что поможет изучить процессы формирования.

Напомним, недавно американские ученые допустили возможность существования жизни на Марсе. В воде планеты нашли достаточно кислорода для бактерий.

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Аппарат InSight сел на Марсе и передал на Землю первые фото красной планеты

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Теги: Марс, планета, аппарат, InSight, фото



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