Аппарат InSight сел на Марсе и передал на Землю первые фото красной планеты

Американский космический аппарат InSight благополучно сел на поверхности Марса. Он уже передал на Землю первые фотографии красной планеты.

Как сообщили в NASA, аппарат приземлился в районе нагорья Элизий и почти сразу начал работать. Сама посадка продлилась всего шесть минут и этот этап стал самым сложным, так как из-за неправильной посадки вся миссия была бы загублена в один момент.

Известно, что во время прохождения атмосферы аппарат нагрелся до тысячи градусов по Цельсию, а перед приближением к поверхности сбросил защитный корпус. После этого силовые движки и парашют снизили его скорость. Присланный InSight снимок Марса опубликован в официальном Твиттере NASA.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw — NASA (@NASA) 26 ноября 2018 г.

Как напоминает Infox.ru, аппарат отправили к Марсу в начале мая с базы ВВС США в Калифорнии: он стал первым зондом, который будет углубленно исследовать кору, мантию и ядро красной планеты. С помощью сейсмографических инструментов машина будет замерять тектоническую активность, что поможет изучить процессы формирования.

Напомним, недавно американские ученые допустили возможность существования жизни на Марсе. В воде планеты нашли достаточно кислорода для бактерий.