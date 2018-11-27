27 Ноября 2018
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Общество Пермский край

Пермское "Счастье" будет антивандальным

Заканчивается ремонт арт-объекта "Счастье не за горами". Защиту видеокамерами подкрепит антивандальное исполнение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сотрудники городского центра охраны памятников вместе с проектной организацией, а также автором арт-объекта Борисом Матросовым детально изучили недостатки существующей конструкции и определили принципиальные моменты нового исполнения. Поскольку изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция, каркас "Счастья", как и сами буквы, просты в исполнении.

Сегодня необходимо выполнить арт-объект не только из высококачественных материалов и с применением современных технологий, но и учесть применение антивандальных мер. Отремонтированное "Счастье" будет из фанеры, но подход к креплению и монтажу будет несколько иным.

Антивандальное счастье(2018)|Фото: facebook.com, администрация Перми

Металлический каркас букв сделают из толстостенной металлической трубы, а буквы – из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной распорными анкерами. Кроме того, рассчитали нагрузку ветра с особым упором на те буквы, которые меньше всего соприкасаются с бетонным ограждением набережной. Смонтировать объект планируется на прежнем месте в начале декабря.

Антивандальное счастье(2018)|Фото: facebook.com, администрация Перми

Напомним, пермский художник в начале октября заменил слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб. Творец был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не собирается.

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Пермское "Счастье" будет антивандальным

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Теги: счастье не за горами, смерть не за горами, арт-объект, камеры видеонаблюдения



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