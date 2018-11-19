19 Ноября 2018
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"Счастье" вернется к пермякам в декабре

Арт-объект "Счастье не за горами" вернется на свое место в декабре, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы администрации Перми, работы по восстановлению одного из неофициальных символов города будут завершены 2 декабря. Еще некоторое время понадобится для транспортировки и монтажа.

Напомним, пермский художник в начале октября заменил слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб.

Художник был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не собирается.

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"Счастье" вернется к пермякам в декабре

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Теги: счастье не за горами, смерть не за горами, арт-объект, камеры видеонаблюдения



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