"Счастье" вернется к пермякам в декабре

Арт-объект "Счастье не за горами" вернется на свое место в декабре, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы администрации Перми, работы по восстановлению одного из неофициальных символов города будут завершены 2 декабря. Еще некоторое время понадобится для транспортировки и монтажа.

Напомним, пермский художник в начале октября заменил слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб.

Художник был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не собирается.