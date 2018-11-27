27 Ноября 2018
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Общество В России

В России цвет дорожной разметки может измениться на желтый

Минтранс дал рекомендацию властям регионов изменить цвет разделительных полос с белого на желтый, который более заметный.

Как сообщил заместитель главы министерства Иннокентий Алафинов, эти рекомендации не носят обязательный характер. При этом пункт о желтой разметке включен в список иных изменений, предложенных Минтрансом, по обеспечению безопасности дорожного движения в стране.

Отмечается, что идея о внедрении желтой разметки заимствована у Скандинавских стран. Тем временем, выезд водителей на встречную полосу является одной из основных причин ДТП в РФ, сообщают "Известия".

С 28 апреля в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые разрешают новую разметку на перекрестках из желтых пересекающихся линий - так называемую вафельницу.

Новая разметка может наноситься в центре перекрестка и может дублироваться (опционально) новым дорожным знаком "Участок перекрестка", в котором также использованы пересекающиеся линии. Таким образом обозначается участок, куда запрещено выезжать даже при зеленом свете, если впереди образовался затор, который "вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении".

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В России цвет дорожной разметки может измениться на желтый

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Теги: дорожная разметка, дорога



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