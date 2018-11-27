27 Ноября 2018
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Армия и ВПК В России

В Совфеде истребитель Су-57 похвалили за стелс-технологии

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в высоко оценил технические, летные и боевые характеристики российского истребителя Су-57.

По его словам, самолет способен эффективно решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и задачи по уничтожению наземных и надводных целей противника. Бондарев отметил, что самолет оснащен стелс-технологиями, дающими малую заметность, оборудован бортовой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, что позволяет ему вести бой даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

Сенатор отметил, что истребитель Су-57 является полностью российским, так как собирается на российских заводах из российских материалов российскими рабочими.

Бондарев назвал одним из главных качеств Су-57 - сверхманевренность, которая присуща ему даже при полете на сверхзвуковой скорости, сообщают "Известия".

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Ранее сообщалось, что крыло российского Су-57 разрушилось во время испытания. Разрушение композитного крыла произошло при нагрузке в 104% от максимальной. Специалисты назвали прошедшие испытания "отличными", так как допустимым считается значение в пределах 99-104%.

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В Совфеде истребитель Су-57 похвалили за стелс-технологии

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Теги: Су-57, истребитель, самолет



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