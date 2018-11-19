Минобороны впервые опубликовало видео полетов Су-57 в небе над Сирией

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии. Ролик размещен на странице военного ведомства во "ВКонтакте".

Уточняется, что полеты Су-57 выполнялись "для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки".

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Ранее сообщалось, что крыло российского Су-57 разрушилось во время испытания. Разрушение композитного крыла произошло при нагрузке в 104% от максимальной. Специалисты назвали прошедшие испытания "отличными", так как допустимым считается значение в пределах 99-104%.