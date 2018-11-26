27 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Суд вынес приговор бывшему чеченскому прокурору за стрельбу из машины

Московский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего помощника прокурора Шалинского района Чеченской республики Магомеда Гучигова, обвинённого в хулиганстве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что днём 11 сентября 2016 года обвиняемый, находясь за рулём иномарки и двигаясь по одной из основных трасс южного направления столицы в сторону Шипиловского проезда, произвёл не менее четырёх выстрелов вверх через открытое водительское окно. Действия Гучигова были зафиксированы на видеорегистратор потерпевшего, двигавшегося рядом на своём автомобиле. Сам злоумышленник передал позже пистолет своей супруге, которая хранила его в личной дамской сумке вплоть до изъятия при личном досмотре.

Установлено, что обвиняемый действовал из хулиганских побуждений.

Суд вынес Гучигову приговор в виде лишения свободы на срок полтора года условно.

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Суд вынес приговор бывшему чеченскому прокурору за стрельбу из машины

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Теги: СКР, Магомед Гучигов, хулиганство, стрельба, суд



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