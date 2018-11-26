"Многие тезисы основных направлений денежно-кредитной политики оскорбляют разум". В ТПП РФ обсудили влияние Центробанка на развитие промышленности

В Торгово-промышленной палате РФ обсудили влияние политики Центрального банка РФ на развитие реального сектора экономики. Участники дискуссии указали на необходимость изменения политики регулятора, который ставит своей задачей не допустить роста ВВП выше 2% в год. Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России предлагает реализовывать мягкую денежно-кредитную политику, а также обеспечить стимулирующий характер налоговой политики и протекционизм. Подробности - в материале Накануне.RU.

На днях Госдума одобрила основные направления денежно-кредитной политики страны на 2019-2021 гг., в которых провозглашается прежняя цель сдерживания инфляции на уровне 4%, а рост ВВП в следующем году прогнозируется в коридоре 1,2-1,7%, что, несомненно, повлечет за собой сохранение кредитных ставок на некомфортном для заемщиков уровне.

Как подчеркнул председатель Совета ТПП РФ, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, в основных документах Центробанка на ближайшие годы "не прописана задача развивать промышленность". При этом в ДКП других государств такие задачи присутствуют, отметил он.

"Центробанк ставит задачей денежно-кредитной политики только поддержание годовой инфляции вблизи 4%. В таких условиях сложно объединять усилия… Надо ориентироваться не на сиюминутные проблемы, а смотреть чуть-чуть за горизонт и готовить почву для руководства Центробанка, которое будет опираться на реальные ценности, а не только на математические понятия, как 4% инфляции", - прокомментировал промышленник.

Бабкин сообщил, что проанализировал представленный регулятором документ. Как он подчеркнул, в основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России слово "инфляция" встречается 491 раз на 129 страницах, а слово "промышленность" - лишь один раз, как источник инфляции. "Внимательное прочтение документа показало, что на самом деле задачей сегодняшней ДКП не сдерживание инфляции и не ее удержание на уровне 4%, действительная задача регулятора - не допустить роста ВВП выше 2% в год", - сказал глава Совета ТПП РФ.

Также, по его словам, ЦБ намерен вести жесткую денежно-кредитную политику, вне зависимости от цен на нефть, чтобы экономика была обеспечена деньгами в минимальном объеме.

"Таким образом, проводимая денежно-кредитная политика - это "бег по кругу" в попытке удержать рост ВВП в коридоре 1,4-1,7%", - сказал Бабкин. Совет предлагает реализовывать меры, прямо противоположные тем, что сейчас проводит ЦБ, а именно ввести мягкую денежно-денежно-кредитную политику, стимулирующую налоговую политику и протекционизм. "Если мы поменяем логику действий правительства, Центробанка, то наша экономика выйдет из этого замкнутого и порочного круга и взлетит и будет лететь долго, уверенно и очень высоко… Пока же чтение этого документа оскорбляет разум. Но это достаточно откровенно написанная бумага, и многому потом уже не приходится удивляться", - заявил промышленник.

Банк России выполняет задачу не давать экономике расти, согласился в ходе заседания академик РАН Сергей Глазьев. Регулятор, по его мнению, главным аргументом считает гипотезу о том, что отечественная экономика работает на пределе возможностей. Как заявил экономист, никаких расчетов и оценок, "который бы Центральный банк привел в обоснование того, что экономика работает на пределе возможностей, нет". "Это некий абсурд для промышленников, которые знают, какой сегодня есть недогруз производственных фондов, какие у нас проблемы со скрытой безработицей, сколько мы вывозим сырья, вместо того, чтобы его перерабатывать. Вообще потенциал роста составляет 1,5-кратную величину", - сказал он.

Вместо этого четвертый год действия регулятора сопровождаются сокращением денежного обеспечения и сжатием кредитов для реального сектора экономики, добавил Глазьев.

"Поскольку главным инструментом Центрального банка является повышение процентных ставок в качестве борьбы с инфляцией, то реальным эффектом является отказ предприятий от расширения кредитов", - отметил академик. На его взгляд, эффективной мерой для обеспечения роста экономики стало бы как раз расширение кредита, который должен быть целевым и предоставляться не более чем по 3% годовых.

"Повернуться лицом" к инвестиционному кредиту на заседании Совета призвал экономист Абел Аганбегян. По его мнению, российские банки сегодня сегодня отвернулись от проблемы экономического роста, главными источниками которого служат инвестиции в основной капитал и в человеческий капитал. "Без основной массы финансовых средств, которые есть у банков, как можно обеспечить экономический рост страны? Ведь смешно из 90,5 трлн банковских активов отечественные банки вложили в инвестиционный кредит в прошлом году 650 миллиардов. Ноль практически", - сказал ученый.

В продолжение дискуссии президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заметил, что пока промышленности и ЦБ не удается найти точки сопряжения в понимании развития экономики. "Пока еще достучаться до очевидных вещей, которые на уровне таблицы умножения могли бы быть воспринят, если бы был диалог, основанный на аргументах, а не на монопольном видении того, что такое хорошо и что такое плохо. Но такой аргументированный диалог пока, видим, не складывается ни между промышленностью и финансовым рынком, ни между Центробанком и поднадзорными субъектами", - сказал он, добавив, что регулятор проводит в интересах узкой группы банков свою политику, направленную на дальнейшую концентрацию и монополизацию рынков.

Участники обсуждения указали и на проблемы с доступом к кредитам. По мнению некоторых из них, сегодня кредитование малого и среднего бизнеса находится на уровне 2012 года. Более того, по словам собравшихся, банки считают российское производство рисковой зоной, но зато готовы прокредитовать покупку иностранного оборудования.

По итогам заседания принята резолюция, в которой определены необходимость снижения ключевой ставки, включения в основные документы ЦБ целей развития промышленного роста, увеличения рабочих мест и ряд других мер. Все предложения войдут в общий доклад Совета ТПП РФ о конкурентоспособности российской экономики по итогам 2018 года, который будет обнародован в середине весны.