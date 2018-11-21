21 Ноября 2018
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Экономика В России

Глава ЦБ: Денежно-кредитная политика должна быть умеренно жесткой

Денежно-кредитная политика должна оставаться умеренно жесткой из-за проинфляционных рисков, вызванных повышением НДС и внешними факторами. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на заседании госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

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По ее словам, риски смещаются в сторону проинфляционных, отметила она. В 2019 г. ЦБ ожидает инфляцию в 5,5%, что выше трагета в 4%. Вклад НДС в рост цен оценивается от 0,6% до 1,5%.

При этом сохранение жесткой ДКП не будет влиять на торможение экономики, уверены Набиуллина.

"У нас экономический рост ограничен структурными факторами: низкая производительность труда, недостаток инвестиций", - сказала глава регулятора.

К снижению ключевой ставки ЦБ может вернуться в конце 2019 г.

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Глава ЦБ: Денежно-кредитная политика должна быть умеренно жесткой

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Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, денежно-кредитная политика



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