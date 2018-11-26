В Киеве откроют мемориальную доску в честь идеолога украинского нацизма

Киевские власти планируют открыть мемориальную доску в честь Дмитрия Донцова - одного из основателей идеологии украинского нацизма. Об этом сообщает портал еврейских новостей JewishNews.

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Отмечается, что Донцов был сторонником социал-дарвинизма и считал, что править должен "элитный орден, беспощадный к остальной черни". Он настаивал на необходимости выделить из украинцев специальную "расовую касту аристократичных нордийцев".

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский возмущен намерением властей.

"Интересно, будут ли на доске его цитаты, например, "международное жидовство - это сила разложения, которое саранчой накинулось на Германию", или "евреи кастрировали душу народа, привнося в литературу и прессу жидовский, космополитический дух", - написал Долинский в Facebook.

Русофобские и антисемитские взгляды Донцова легли в основу политической платформы ОУН (запрещена в России) и многих идей и выражений, используемых по сей день украинскими нацистами.

Напомним, весной, во время "марша украинского порядка" в Одессе, нацисты призывали очистить Украину от евреев.