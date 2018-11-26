По делу о хищениях в красноярском Пенсионном фонде арестован заместитель управляющего

По уголовному делу о хищении средств в отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю арестован заместитель управляющего.

Напомним, ранее сообщалось, что в отделении совершены хищения более 70 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", а в кабинетах сотрудников ПФР совместно с УФСБ проведены обыски.

Видео предоставлено СК РФ

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, установлена причастность к совершению данного преступления заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.