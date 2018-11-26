26 Ноября 2018
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Умер теледиктор Юрий Ковеленов

В Москве на 80-м году жизни скончался теледиктор Юрий Ковеленов. Об этом сообщил юморист Ефим Шифрин.

"Ох ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили", — написал артист в Instagram.

"Светлая память, Юрочка", — добавил Шифрин.

Юрий Ковеленов — журналист, диктор Центрального телевидения СССР.

С 1965 по 1995 годы вёл программу "Время".

Во время августовского путча 1991 года читал в телеэфире постановления ГКЧП.

В 1993 г., во время штурма "Останкино" состоял в дежурной бригаде.

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Умер теледиктор Юрий Ковеленов

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Теги: Юрий Ковеленов, Ефим Шифрин, центральное ТВ



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