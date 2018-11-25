25 Ноября 2018
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Арабский шейх оплатил лечение россиянке, которая скончалась в больнице Дубая

Арабский шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил все расходы на лечение жительнице Тамбовской области Наталье Поповой, которая скончалась в ОАЭ.

Инцидент произошел в конце октября на отдыхе - россиянке стало плохо возле бассейна, она потеряла сознание. Ее госпитализировали в одну из лучших клиник Дубая, сделали операцию на сердце, которая прошла успешно. Однако позже у 57-летней женщины отказали почки и она впала в кому.

Несмотря на все усилия арабских врачей, женщина умерла. За лечение в больнице ее родственникам выписали крупный счет - около 15 млн рублей. Таких денег у семьи Натальи не было и она обратилась за помощью к руководству Тамбовской области.

Глава администрации региона Александр Никитин мгновенно отреагировал и принял ряд мер, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Совместными усилиями с Министерством иностранных дел удалось оперативно достигнуть решения проблемы. Шейх оплатил не только лечение, но и дал денег на транспортировку тела, а также на билеты для сопровождающих членов семьи.

Никитин отправил шейху слова благодарности:

"От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены", - говорится в сообщении Никитина.

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Арабский шейх оплатил лечение россиянке, которая скончалась в больнице Дубая

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Теги: Наталья Попова, тамбовчанка, ОАЭ, смерть, гибель, аорта, транспортировка, лечение



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