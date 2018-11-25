Дональд Туск сообщил, что остающиеся в ЕС страны одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из Brexit

27 стран Евросоюза одобрили проекты соглашений о выходе Великобритании из договора Brexit, об этом написал в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

Ранее Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА "Новости" отметил, что у Терезы Мэй, скорее всего, будут невеселые рождественские каникулы.

Отмечается, что Великобритания, несмотря на свое решение выйти из договора, будет поддерживать дружеские отношения с ЕС.