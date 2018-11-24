24 Ноября 2018
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В немецком парламенте требуют расследования выброса рутения на Южном Урале в сентябре 2017-го года

В Германии депутаты от партии "Зеленых" требуют от России расследования "аварии" на ПО "Маяк" (принадлежит корпорации "Росатом"), которая, якобы, имела место в сентябре 2017 года. Тогда метеорологами был зафиксирован выброс рутения над Челябинской областью, где находится "Маяк".

В интервью изданию Der Tagesspiegel председатель комитета по защите окружающей среды бундестага Сильвия Коттинг-Уль жалуется на "многочисленные открытые вопросы и не продвигающуюся вперед работу комиссии по расследованию причин высокого уровня рутения 106 в Германии".

Депутат заявила, что российская сторона "не заинтересованы в установлении причин катастрофического превышения радиации", передает "Эхо Москвы".

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В немецком парламенте требуют расследования выброса рутения на Южном Урале в сентябре 2017-го года

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Теги: авария на по маяк, выброс рутения, экология, бундестаг, партия зеленых



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