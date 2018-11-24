В Ярославле внедорожник сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием четырех пешеходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, ЧП произошло в пятницу вечером на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина.

По предварительной информации, 28-летний водитель внедорожника Toyota RAV4 проехал в сторону Москвы на красный сигнал светофора и сбил четырех девушек, две из которых несовершеннолетние. Они шли по регулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пострадали пешеходы, жители Ярославской области: школьницы 15 и 16 лет и девушки 19 и 20 лет. Все они были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе главка. Позже 16-летнюю девочку отпустили домой – на амбулаторное лечение.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ. . Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.