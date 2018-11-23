"Ничего экстраординарного": Песков прокомментировал полеты вертолетов ФСО над Кремлем

23 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России

"Ничего экстраординарного": Песков прокомментировал полеты вертолетов ФСО над Кремлем

На территории Кремля в четверг проходили регулярные учения спецслужб, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Федеральная служба охраны отказалась давать комментарии об опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля.

На кадрах видно, как один из вертолетов несет сетку с грузом. В ней находились пятеро мужчин в военной форме и с оружием.

По словам Пескова, в этом нет ничего экстраординарного. Он напомнил, что действующая резиденция главы государства - режимный объект, передает "Интерфакс".

Между тем, пользователи в комментариях под видео заявляют, что таким образом проходят тренировки моментальной эвакуацию с необорудованных поверхностей: "Грузовая сетка скидывается для моментальной эвакуации людей с места, где нет условий для нормальной посадки вертушки".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ничего экстраординарного": Песков прокомментировал полеты вертолетов ФСО над Кремлем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фсо, вертолеты, кремль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2018 00:11 Мск В ФСО не стали комментировать вылет вертолетов с вооруженными людьми из Кремля

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 735

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети