"Ничего экстраординарного": Песков прокомментировал полеты вертолетов ФСО над Кремлем

На территории Кремля в четверг проходили регулярные учения спецслужб, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Федеральная служба охраны отказалась давать комментарии об опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля.

На кадрах видно, как один из вертолетов несет сетку с грузом. В ней находились пятеро мужчин в военной форме и с оружием.

По словам Пескова, в этом нет ничего экстраординарного. Он напомнил, что действующая резиденция главы государства - режимный объект, передает "Интерфакс".

Между тем, пользователи в комментариях под видео заявляют, что таким образом проходят тренировки моментальной эвакуацию с необорудованных поверхностей: "Грузовая сетка скидывается для моментальной эвакуации людей с места, где нет условий для нормальной посадки вертушки".