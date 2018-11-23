23 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

236 стартовых площадок реновации появятся в Москве до 2021 года

До 2021 г. 236 стартовых площадок для реализации программы реновации появится в Москве. Об этом на парламентских слушаниях рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодня 12 домов уже переданы под заселение, до 2021 г. 236 стартовых площадок появится в городе", - сказал он.

В Думе сегодня рассматривают инициативу, предусматривающую разработку рамочного закона для реализации программы реновации в регионах.

"Регионы имеют разный потенциал, разное состояние жилищного фонда. Республики Тыва, Якутия, Дагестан, Ингушетия, а также Ямал вошли в пятерку регионов с самой большой долей ветхого и аварийного жилья… Мы понимаем, что сравнимых средств, которые есть в столице, в других регионах нет. Надо масштабировать те перемены, которые нужны людям и которые наши граждане требуют, в соответствии с возможностями. Это довольно сложная задача", - добавил Толстой.

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236 стартовых площадок реновации появятся в Москве до 2021 года

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Теги: реновация, Петр Толстой



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