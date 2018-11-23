Свердловские власти ввели налоговые льготы для резидентов туркластера "Гора Белая"

Правительство Свердловской области подготовило пакет изменений в региональное законодательство по предоставлению льготных условий налогообложения для организаций, реализующих инвестиционные проекты в сфере туризма. В частности, для резидентов туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" будет предусмотрен десятилетний льготный период по налогу на имущество организаций, а также возможность инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Об этом было сказано на заседании областного правительства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Как уточнил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, одним из условий применения налоговых преференций является создание имущества в результате реализации инвестиционного проекта на территории кластера. Власти планируют привлечь в туристический кластер "Гора Белая" 8 млрд рублей в течение 10 лет, а также создать около 2,5 тыс. рабочих мест.

Законопроект по налогу на имущество предусматривает также продление на три года льготы в отношении объектов спорта. Предполагается, что данные изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Евгений Куйвашев дал поручение по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. В 40 км от Нижнего Тагила планируется ввести особый налоговый режим для резидентов - малых и средних предприятий, развивающихся в сфере активного отдыха, гостеприимства и туризма. Специально созданная рабочая группа уже подготовила концепцию создания кластера: она предполагает на начальном этапе доработку существующей инфраструктуры комплекса "Гора Белая", а после - строительство на прилегающей территории спа-курортов, отелей, ресторанов.