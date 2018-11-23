23 Ноября 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

На IX Уральском медиафоруме обсуждают развитие СМИ и ждут итогов голосования по "Экспо-2025"

Сегодня в столице Среднего Урала начал работу IX Уральский медиафорум, заявленная тема которого "Эпоха digital: БУКВА и ЦИФРА. Глобальный медиарынок и региональные СМИ", передает корреспондент Накануне.RU.

Это мероприятие совпало по времени с днем голосования по городу-победителю в заявке на проведение Всемирной международной выставки "Экспо-2025", в конкурсе принимают участие российский Екатеринбург, японский Осака и азербайджанский Баку. Поэтому к участникам форума по видеосвязи из Парижа обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пожелал медийщикам хорошей работы, отметив, что журналисты понимают всю необходимость и важность решения, которое сегодня в 19.00 по местному времени будет принято в столице Франции на 164-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок.

IX Уральский медиафорум, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум, Александр Левин(2018)|Фото: Накануне.RU

Председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина также акцентировала внимание на значимость победы Екатеринбурга в борьбе за "Экспо-2025", заметив, что волноваться за Екатеринбург сегодня "будем все вместе".

При этом спикер областного парламента продемонстрировала прекрасное знание свердловских СМИ, в том числе небольших, районных, по памяти перечислив фамилии наиболее интересных, по ее мнению, журналистов, и названия газет, телекомпаний, информационных агентств.

"Более тысячи средств массовой информации представлены в нашей области, из них около 200 - общественно-политические, - отметила Бабушкина. - Свердловская школа уральской журналистики - креативная, устремленная, самобытная и объективная".

IX Уральский медиафорум, Людмила Бабушкина(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум(2018)|Фото: Накануне.RU

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, выразив надежду на то, что "Экспо-2025" пройдет в Екатеринбурге, сказал, что "несмотря на итоги голосования, мы будем делать всё, чтобы Свердловская области была процветающей, а регион - благополучным и развивающимся".

А по поводу медиафорума вице-губернатор заметил: "Сегодня более 200 представителей СМИ, экспертов, известных телеведущих будут обсуждать темы, которые созвучны с нашей заявкой на "Экспо-2025" [тема российской заявки – "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений"], думаю, вы сегодня найдете новые пути решения возникающих перед нами новых вызовов".

IX Уральский медиафорум, Алексей Орлов(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум, Татьяна Николаева(2018)|Фото: Накануне.RU

В ходе торжественной части состоялась церемония награждения журналистов региона - представители уральских СМИ получили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора, Законодательного собрания, Свердловского творческого Союза журналистов и Фонда святой Екатерины.

IX Уральский медиафорум(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум, Фонд святой Екатерины(2018)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время на площадке форума идет пленарная дискуссия, посвященная современным способам работы СМИ. Участникам также предстоит обсудить на экспертных секциях перспективы развития телевещания в России, опыт реализации специальных проектов в СМИ городов Свердловской области, инновационные формы работы с юнкорами и многие другие темы.

IX Уральский медиафорум(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум, Татьяна Николаева(2018)|Фото: Накануне.RU

IX Уральский медиафорум(2018)|Фото: Накануне.RU

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На IX Уральском медиафоруме обсуждают развитие СМИ и ждут итогов голосования по "Экспо-2025"

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Теги: Уральский медиафорум, экспо-2025



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