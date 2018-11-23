В Краснодаре арестован репер Хаски

Суд в Краснодаре арестовал рэпера Хаски на 12 суток.

На исполнителя были составлены протоколы по трем административным статьям: о мелком хулиганстве с неповиновением требованию полицейского, об организации массового пребывания граждан в общественных местах и об отказе от медицинского освидетельствования. По хулиганству рэперу было назначено наказание на 12 суток ареста, по обвинению в организации массового пребывания граждан в общественном месте он был оправдан.

За отказ пройти медицинское освидетельствование, мировой судья назначил Хаски трое суток ареста. На заседании Хаски просил судью освободить его, обратив внимание на то, что он единственный кормилец в семье и "всего лишь артист".

Рэпер признал только вину в том, что залез на крышу автомобиля, но оправдал свои действия тем, что "был поставлен в такую ситуацию" срывом концерта, сообщает ВВС.

Как сообщалось ранее, вечером 21 ноября концерт Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустили в зал лишь часть зрителей и выключили свет в зале. В итоге репер выступил под аккомпанемент барабанов и поддержку зала.

Дмитрий Кузнецов [Хаски] - рэпер из Улан-Удэ, известный своими мрачными текстами и сложной рифмовкой. Свою первую песню "Седьмое октября" Хаски представил в 2011 году, посвятив ее дню рождения Владимира Путина. В ней он критически высказался о политической системе современной России.