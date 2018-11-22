Валерий Фальков: Задача стоит создать научный центр мирового уровня

Ректор опорного вуза ТюмГУ, спикер думского комитета по социальной политике Валерий Фальков рассказал о создании научного центра, о котором заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, глава региона отметил, что "сегодня невозможно построить процветающую экономику, не умея создавать новое знание".

"Я говорю не о каких-то абстрактных проектах с красивыми и модными названиями. Речь идет о создании новых технологий для реального сектора. Такой опыт создания интеллектуальных производственных систем, в том числе для нефтегазового сектора, есть в Тюменской области. В интересах развития нашей экономики мы продолжим активно развивать тюменскую науку и образование. "Направлением главного удара" в этом отношении в ближайшие годы станет формирование тремя регионами научно-образовательного центра мирового уровня. И это, кстати, отличный пример того кумулятивного эффекта, который способны дать верно понятые и грамотно управляемые национальные проекты. Интеграция науки, университетов и индустриальных корпораций; интеграция исторически сложившихся преимуществ и компетенций Ямала, Югры и Тюменского юга; интеграция ранее развивавшихся автономно научных и инженерных школ, – уже сейчас, на ранних, эскизных стадиях проработки проекта ясно, что он обеспечит принципиально новые результаты не только в таких ожидаемых областях, как углеводороды или технологии холода, но и, например, на стыке биологии, химии, медицины и пищевых производств", - заявил Моор в своем послании.

Валерий Фальков считает, что научный центр должен стать мирового уровня.

"Нельзя так легко говорить, что он автоматически появится. Что такое научный-образовательный центр? Это новая задача для наших вузов, которых на территории большой Тюменской области – 10 штук. Второе – это задача для отраслевых организаций и министерств. И третье это предложение сотрудничества к корпорациям, которые сами должны определится будут они участвовать или нет. Почему это важно для университетов? У нас единственная задача готовить кадры, но сегодня нас призывают напрямую участвовать в экономике, то есть идеи доводить до конкретных продуктов и мыслить по-другому: что есть рынки. Во все это стараются вовлечь науку, – подчеркнул он. – Задача очень сложная, более того, на просторах нашей страны блестяще в истории она ни разу не решена. Но сегодня мы на таком этапе, что ее невозможно не решить. Если мы ее не решим, то мы бесповоротно отстанем в этой гонке".

По его словам, до середины 2019 года уже будет сформирована заявка от тюменских вузов, а также Ямала и Югры. Кроме этого он добавил, что ряд крупных "якорных" компаний уже подтвердили свое желание участвовать в этом проекте.