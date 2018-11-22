22 Ноября 2018
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Вице-губернатор: Екатеринбург обязан победить в борьбе за право проведения "Экспо-2025"

Вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов сегодня заявил журналистам, что Екатеринбург обязан победить в борьбе за право проведения "Экспо-2025", передает корреспондент Накануне.RU.

"Российская Федерация еще никогда не принимала у себя "Экспо", и если такое решение будет завтра принято, то для Екатеринбурга это станет колоссальным шагом в движении вперед, - отметил Орлов. - У города уже есть хорошая репутация как места проведения международных мероприятий, теперь всерьез претендуем на "Экспо" - в случае проведения выставки в Екатеринбурге это станет событием мирового уровня".

По словам вице-губернатора, город получит абсолютное новое качество жизни, в частности, появится уникальный микрорайон на берегу Верх-Исетского пруда с новым подходом к формированию современной городской среды, с инновационными решениями завтрашнего дня.

"Наследие "Экспо-2025" будет служить десятилетиями на благо наших горожан, благо жителей Свердловской области, - уверен Орлов. - Ни у кого, считаю, нет сомнений, какие преимущества принесет городу Екатеринбургу проведение такого масштабного, планетарного мероприятия".

Очередная Генассамблея Международного бюро выставок пройдет 23 ноября в Париже. Национальные делегаты 160 стран увидят финальные презентации трех городов-кандидатов на право проведения Всемирной выставки в 2025 г. - Екатеринбурга, Осаки и Баку, и путем тайного голосования выберут победителя. Согласно регламенту, кандидат, набравший две трети и более голосов, будет признан победителем. Если же ни один из кандидатов не будет выбран сразу, два города с наибольшим количеством голосов перейдут во второй тур, где и будет определено место проведения "Экспо-2025".

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Ранее торговый представитель России во Франции, один из трех делегатов от РФ в Международном бюро выставок Александр Туров рассказал, какие шансы есть у заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025". По словам Александра Турова, сейчас нельзя дать точный прогноз исхода борьбы за "Экспо", однако российская команда прилагает все усилия к тому, чтобы победить. "Наша задача – показать преимущества нашей заявки, а они понятны. У нас уникальная территория, которая предоставляется под выставку, у нас абсолютно четкое понимание, как будет использовано наследие "Экспо", - отметил он.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин уверен, что мероприятие такого масштаба как Всемирная выставка позволит Екатеринбургу выйти на новый уровень международного бизнес-сотрудничества. "Я чувствую, наша заявка очень сильная, мы конкурентам точно не уступаем, шансы на победу хорошие. Безусловно, мероприятие такого масштаба даст мощный толчок развитию бизнес-связям, в первую очередь потому, что это даст возможность бизнесменам разных стран встретиться с российскими предпринимателями, узнать друг друга", – отметил Андрей Беседин.

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Вице-губернатор: Екатеринбург обязан победить в борьбе за право проведения "Экспо-2025"

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Теги: Экспо-2025, Алексей Орлов



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