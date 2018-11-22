В Сургуте школьница получит 450 тысяч за травму головы и переломы, полученные на детской площадке

Школьница из Сургута получит компенсацию морального вреда за серьезные травмы, полученные во время игры на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд взыскал с управляющей компании "Система" 450 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Напомним, 22 апреля девочка, играя на детской площадке возле своего дома №6/1 по Тюменскому тракту, упала с мостика, соединяющего две игровые конструкции: с одной стороны он не имел ограждения. Ребенок получил травму головы, перелом руки и другие повреждения, ставшие причиной тяжелого вреда здоровью.

Работники управляющей компании рассказали, что при установке конструкции на мостике имелось ограждение, однако позже оно было демонтировано неизвестными. Следствие полагает, что происшествие стало возможным из-за некачественного обслуживания игровой конструкции управляющей компанией и отсутствия контроля за состоянием детской площадки.