22 Ноября 2018
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Общество В России

"Злостных неплательщиков" за ЖКХ с начала года стало больше на 20%

С начала 2018 года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось на 20,7%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В начале года база данных бюро содержала сведения о 24,2 тысячах злостных неплательщиках. По состоянию на1 ноября их насчитывается 29,2 тысяч человек.

Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,63 млрд рублей, увеличившись за 2018 год на 27,3%.

При этом средний размер их долга немного снизился и находится на уровне 45 тысяч рублей.

Между тем, эксперты прогнозируют рост цен в 2019 году на услуги ЖКХ из-за повышения НДС.

В конце мая председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от регионов погасить долги за жилищно-коммунальные услуги. По словам премьера, задолженность начала расти по электроэнергии особенно сильно в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, по ЖКХ – в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Недавно сообщалось, что коммунальные организации вскоре могут передавать долги за поставку услуг ЖКХ коллекторам.

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"Злостных неплательщиков" за ЖКХ с начала года стало больше на 20%

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Теги: жкх, неплательщики



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