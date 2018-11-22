При уральце Носове магаданская казна "скукожилась", на зарплаты бюджетникам не хватает полмиллиарда

Региональная казна в Магаданской области "скукожится" почти на 3 млрд руб., при этом в бюджете уже сейчас острая нехватка средств даже на зарплату бюджетникам. Как стало известно, в столице Колымы прошли публичные слушания по проекту главного финансового документа на 2019 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

По прогнозу правительства области, общий объем доходов в 2019 г. составит 26,9 млрд руб. (в 2018 г. – 30,2 млрд руб.), в 2020 г. – 25,8 млрд, в 2021 г. – 27,6 млрд. Расходы соответствуют доходам.

Проблемы с наполняемостью казны, вопреки отсутствию дефицита, очевидны, и новый губернатор Сергей Носов уже зарекомендовал себя как активный лоббист Колымы. Часто глава, имеющий хорошие связи на федеральном уровне, посещает Москву и встречается там с российскими политиками, такими как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко или вице-премьеры Виталий Мутко, Алексей Гордеев. Носов активно продвигает интересы и проекты региона и находит понимание в высоких кабинетах. Как известно, он был назначен на пост врио в мае (в сентябре был избран и вступил в должность), а одним из первых его решений, как сообщало Накануне.RU, стала закупка самолетов на родном Урале на 1,3 млрд руб. В беседе с Владимиром Путиным он признавался, что придется много перемещаться по региону. Пока же упор сделан все-таки на столицу. И, вопреки большому количеству поездок в Москву, добиться удалось разве что моральной поддержки очередных памятных акций по политрепрессированным, зато в регионе констатируют сокращение федеральных дотаций и налоговых доходов при формировании главного финансового документа.

И уже сейчас есть проблемы с обеспечением бюджетников зарплатами. Об этом было заявлено при рассмотрении поправок в бюджет на 2018 г. Как заявила депутат Госдумы Оксана Бондарь, в Магаданской области остро стоит вопрос недофинансирования регионального бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) и исполнением майских указов президента Российской Федерации.

Дополнительная потребность территории в расходах на увеличение МРОТа составляет 321,4 млн руб. с учетом его доведения до 9 489 руб. с 1 января 2018 г. и до 11 163 руб. с 1 мая 2018 г. Кроме того, не обеспечено финансированием в размере 176, 3 млн руб. выполнение показателей, установленных указами президента РФ, в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Таким образом, по ее словам, общая дополнительная потребность на выплату заработной платы составляет 497,7 млн руб.

Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов считает, что пока у Колымы нет прорывных проектов. "Проблема в том, что у нас нет бюджета развития – мы живем в текущих расходах. По сути сегодняшний бюджет – это смета, не предусматривающая строительства новых социальных объектов, жилых домов, развития региона", – заявил он и выразил надежду на так называемые "приоритетные национальные проекты". То есть, опять же, на помощи федерации. Чему, надо полагать, должны поспособствовать лоббистские усердия Сергея Носова и встречи в столице.

А уже 23 ноября проект бюджета региона будет рассмотрен на заседании Магаданской областной думы. В преддверии этого события губернатор поблагодарил за работу и отправил в отставку министра финансов Валентину Моисееву. Как стало известно, это произошло "в связи с ее выходом на заслуженный отдых".



Напомним, общий объем доходов в бюджете 2018 г. был утвержден в сумме 30,2 млрд руб., с нулевым дефицитом.



Подготовлено по материалам портала kolyma.ru