22 Ноября 2018
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Инновации и цифровое развитие. Пермский край заключил сотрудничество с "Российской венчурной компанией"

Правительство Пермского края и "Российская венчурная компания" (РВК) заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает партнерство в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, развитие венчурного инвестирования и инновационной экосистемы в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Отметим, что приоритетные направления развития Национальной технологической инициативы: беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии. РВК поможет региону в развитии новых инструментов венчурного рынка, регионального стартап-сообщества и инновационной инфраструктуры. В частности, в Пермском крае может быть запущен стартап-акселератор на базе региональной франшизы GenerationS. В вузах Прикамья будет тиражироваться учебный курс "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство", разработанный РВК при участии МГУ и университета ИТМО, что позволит студентам узнать о запуске стартапов - от стадии идеи до выхода на рынок.

Также стороны будут вести поиски талантов среди школьников. Им будет предложено испытать свои силы в Олимпиаде НТИ. Заявки на участие в инженерной Олимпиаде НТИ подали около 200 школьников из Пермского края. К проведению Урока НТИ подключились учителя из более 20 школ.

Документ был подписан 21 ноября на Межрегиональном экспортном форуме в Перми. Подписи под документом поставили губернатор Максим Решетников и гендиректор РВК Александр Повалко. Как отметил глава региона, партнерство с РВК позволит решить вопросы реализации Национальной технологической инициативы в крае.

Максим Решетников подчеркнул, что в Прикамье есть запрос на технологическое наставничество, поскольку многие прикамские компании нуждаются в информационной поддержке в период перехода от небольшого производства к массовому. В качестве примера губернатор привел компанию Promobot.

"Для дальнейшего развития компаниям необходимо общаться на равных с крупными федеральными игроками высокотехнологичного рынка", - заявил губернатор.

Александр Повалко подчеркнул, что его компания заинтересована в сотрудничестве с Пермским краем, поскольку в регионе сложился целый пул успешных технологических компаний с экспортно ориентированными продуктами, например, в сфере робототехники.

"Стартапы из Перми — Promobot, RCML, FDM 2.0 — неоднократно становились финалистами акселератора GenerationS, а сейчас успешно выводят свои продукты за рубеж", - отметил он, подчеркнув, что соглашение позволит расширить сотрудничество как с органами власти, так и с университетами, предпринимательским и научным сообществом.

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Инновации и цифровое развитие. Пермский край заключил сотрудничество с "Российской венчурной компанией"

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Теги: инновации, цифровое развитие, соглашение, Максим Решетников, Александр Повалко



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