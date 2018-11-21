В Воронежской области под тяжестью автомобилей рухнул мост

В Воронежской области рухнул мост, не выдержавший нагрузку проезжавших автомобилей.

В селе Братки Терновского района рухнул мост, с переправы упали три машины — два МАЗа и кран КамАЗ. Об этом сообщает РИА "Новости".

После происшествия трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 5 ноября обрушился мост в ХМАО. В результате погибло двое рабочих, пострадали семь человек. Мост был на ремонте, работы на объекте вела компания "Мостоотряд-29".